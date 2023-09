Fiorentina, calvario Mina. Le condizioni ed i tempi di recupero

La parentesi delle nazionali lascia in eredità alla Fiorentina un imprevisto che, alla luce di un calendario intasato come quello delle prossime tre settimane, complica i piani della squadra viola. Nel match di qualificazioni ai prossimi mondiali che ha visto in campo la Colombia contro il Cile, il difensore gigliato Yerry Mina a metà del primo tempo ha infatti accusato un problema di carattere muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Dopo uno scatto per effettuare una chiusura su Valdes in un ripiegamento difensivo, il centrale dei Cafeteros si è toccato la gamba sinistra e si è accasciato a terra, venendo quindi sostituito da Sanchez. Uno stop che arriva a pochi giorni di distanza dalla gara vinta dalla Colombia contro il Venezuela nella quale Mina era stato schierato da titolare (nella retroguardia che contemplava anche Daniel Munoz, terzino del Genk prossimo avversario della Fiorentina in Conference League), partita nella quale il difensore che tra dieci giorni compirà ventinove anni aveva fornito una prestazione convincente, al netto di condizioni atletiche non ancora ottimali.

Quello di Yerry Mina sta, quindi, assumendo i contorni di autentico calvario. Esploso nel 2018, anno in cui si era trasferito dal Sudamerica al Barcellona ed aveva ben figurato ai Mondiali (realizzando peraltro tre gol in tre partite), ha dovuto fare i conti con un’interminabile serie di infortuni che hanno pesantemente condizionato la sua permanenza in Premier League all’Everton, dove era approdato dopo la parentesi in blaugrana. L’elenco è lungo e contempla fastidi al ginocchio, al polpaccio, agli adduttori fino alla lunga sosta ai box per una problematica all’articolazione della caviglia che lo ha tenuto fuori per l’intera prima parte dello scorso torneo. Ora, la paura per un possibile stiramento che ne ritarderebbe ulteriormente l’inserimento full-time nell’elenco dei disponibili, lasciando il tecnico viola Vincenzo Italiano con un’alternativa in meno nelle rotazioni al centro della difesa.

Al momento, quindi, la Fiorentina dovrà necessariamente fare ricorso a quel Martinez Quarta ripetutamente dato sul piede di partenza, ma a questo punto indispensabile al fine di poter dare respiro a Milenkovic e Ranieri, coppia che è quella da considerare titolare a tutti gli effetti. Ci sarebbero anche i giovani Comuzzo e Dalle Mura integrabili nel pacchetto arretrato, con la postilla costituita dal fatto che sarebbero, però, praticamente all’esordio in Serie A. Si attenderanno gli esiti degli esami diagnostici per verificare l’entità del problema del colombiano. Che, intanto, obbligherà i compagni di reparto a fare gli straordinari in tre settimane che vedranno i viola scendere in campo in ben sette gare ufficiali.