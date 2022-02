Inter, quando rientra Gosens: le condizioni del tedesco

È stato Robin Gosens il colpo di mercato piazzato durante la sessione invernale dall'Inter. L'esterno tedesco, proveniente dall'Atalanta, club nel quale è stato assoluto protagonista nelle ultime quattro stagioni, andrà a rinforzare l'organico di Simone Inzaghi insieme a Felipe Caicedo, attaccante prelevato in prestito dal Genoa. Un acquisto, quello dell'ex bergamasco, che va ad innalzare ulteriormente la qualità delle corsie esterne nerazzurre, che possono già contare su elementi di assoluto spessore come Dumfries, Perisic (con il quale si contenderà il posto), Darmian e Dimarco.

Quando rientra Gosens: le condizioni dell'esterno tedesco

Gosens, tuttavia, è al momento ai box per infortunio. Il tedesco è infatti fermo da fine settembre, quando, nella gara di Champions League contro lo Young Boys, riportò un importante lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema che lo ha costretto a saltare quasi tutta la prima parte di stagione con l'Atalanta, durante la quale, tra campionato e Champions, ha collezionato soltanto otto presenze realizzando due reti.

L'infortunio da cui è reduce l'esterno, autore di ben undici gol nello scorso campionato di Serie A, non ha però frenato la volontà di aggiudicarsene le prestazioni da parte dell'Inter, convinta della bontà dell'investimento fatto (prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni di euro più 3 di bonus). Gosens, se non dovessero sorge nuovi problemi, dovrebbe mettersi a disposizione di Simone Inzaghi tra fine febbraio ed inizio marzo, con il suo debutto in nerazzurro che potrebbe quindi avvenire o il 27 gennaio nella partita contro il Genoa o il 6 marzo nel match contro la Salernitana.