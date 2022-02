Ibrahimovic, il Milan pensa al rinnovo di contratto: cifre e condizioni

Potrebbe continuare l'avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Lo svedese, attualmente ai box a causa di un problema al tendine d'Achille, con il giocatore che spera di tornare a disposizione per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, potrebbe infatti prolungare per un altro anno il proprio contratto con i rossoneri, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Il club avrebbe infatti proposto all'attaccante il rinnovo, con cifre, tuttavia, notevolmente più basse da quelle percepite adesso dall'ex Psg: si parla di circa 3 milioni di euro di parte fissa (contro i 7 attuali) più una parte variabile legata al numero di presenze e gol, che potrebbe portare l'ammontare complessivo a 5 milioni. Una soluzione che vuole tutelare la società, visti i numerosi guai fisici accusati dal giocatore nel corso della sua avventura al Diavolo.

La decisione di Ibrahimovic

Ibrahimovic, in questo momento, starebbe meditando sul da farsi. Una decisione è attesa solamente dopo la disputa degli spareggi playoff per accedere ai prossimi Mondiali, che vedranno la Svezia impegnata in semifinale contro la Repubblica Ceca e nell'eventuale finale contro una tra Russia e Polonia. In caso di conquista del pass l'attaccante vorrebbe giocarsi le sue chance per partecipare alla rassegna aprendo così le porte ad il rinnovo con il Milan, che gli consentirebbe di misurarsi ancora in un campionato impegnativo. In caso contrario, invece, Ibra potrebbe valutare anche soluzioni alternative.

Ibrahimovic, dopo l'esperienza tra il 2010 ed il 2012, è tornato nella Milano rossonera nel gennaio 2020, mettendo insieme fin qui in due stagioni e mezzo 66 presenze e 36 reti. Il suo arrivo in rossonero è coinciso con un'impennata di rendimento da parte del Diavolo, tornato ad essere protagonista in Serie A.