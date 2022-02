Milan, slitta il rientro di Ibrahimovic: quando tornerà in campo lo svedese

Slitta ancora il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ai box dallo scorso 23 gennaio, quando accusò un problema al tendine d'Achille nel corso della gara contro la Juventus, non è riuscito a rimettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli per gli ultimi impegni dei rossoneri e potrebbe non essere ancora a disposizione fino a fine mese. L'attaccante sente infatti ancora fastidio e difficilmente riuscirà ad essere arruolabile per il match sul campo della Salernitana, in programma sabato 19 febbraio. Uno stop che costringerà ancora l'allenatore rossonero ad affidarsi in attacco ad Olivier Giroud, assoluto protagonista nelle ultime uscite con le doppiette rifilate prima all'Inter nel derby scudetto e poi alla Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Ibrahimovic, quando è previsto il ritorno in campo

L'obiettivo di Ibrahimovic, a questo punto, è di recuperare per l'andata della semifinale di Coppa Italia del prossimo 1 marzo, che vedrà il Milan impegnato contro l'Inter. Difficile invece che lo svedese possa essere impiegato per la gara del 25 febbraio contro l'Udinese, con lo staff tecnico che, visti i continui problemi accusati dal centravanti nel corso della stagione, opterà per la linea della prudenza. E d'altra parte, per il Diavolo, non c'è alcun bisogno di forzare i tempi, dato che i risultati, malgrado l'assenza di Ibra, stanno sorridendo alla truppa di Pioli: dopo il pareggio contro la Juventus, i rossoneri, tra campionato e Coppa Italia, hanno infatti conquistato tre vittorie consecutive contro Inter, Lazio e Sampdoria, riappropriandosi del primato in Serie A proprio a danno dei cugini nerazzurri.

Ibrahimovic, nel corso di questa stagione, ha collezionato complessivamente 19 presenze tra campionato e Champions League, segnando otto reti (tutte in Serie A), l'ultima delle quali lo scorso 9 gennaio nella partita vinta per 3-0 dal Milan sul campo del Venezia.