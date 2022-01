Infortunio Correa: quando rientra il Tucu

Simone Inzaghi perde Joaquin Correa. L'argentino, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nei primi minuti della gara contro l'Empoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, poi vinta dall'Inter per 3-2 ai tempi supplementari, ha riportato una distrazione al flessore della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui l'attaccante si è sottoposto nelle scorse ore, con le condizioni del giocatore che, come riporta il comunicato ufficiale diffuso dal club, verranno rivalutate tra circa due settimane. Per l'ex laziale si tratta del secondo problema alla coscia sinistra della stagione dopo quello accusato lo scorso 4 dicembre nel match contro la Roma.

Inter, quando rientra Correa

Per Inzaghi, quindi, una grossa perdita, con il giocatore, già autore di quattro reti nel corso di questa prima parte di stagione, che salterà con ogni probabilità non solo la gara contro il Venezia, ma anche il derby contro il Milan in programma il prossimo 6 febbraio. Difficile un suo recupero anche per il match valevole per i quarti di finale contro la Roma, in programma il 9 febbraio. L'obiettivo, per il Tucu, potrebbe essere quello di tornare a disposizione per la partita contro il Napoli, in calendario il 13 febbraio, anche se non sarà semplice.

L'Inter, in queste settimane, dovrà quindi affidarsi in attacco a Dzeko, il cui rendimento, almeno in zona gol, è vistosamente calato da un paio di mesi a questa parte, Lautaro Martinez, punto fermo dei nerazzurri, ed Alexis Sanchez, che sta attraversando un grande momento di forma, con quattro reti segnate nelle ultime sette gare.