Bologna, tegola Ferguson: l'infortunio è grave e i tempi di recupero lunghi

"Lesione del legamento crociato", è la tegola che si abbatte oggi su Ferguson e su tutto il Bologna. Il centrocampista di Thiago Motta, uno dei migliori in questa magica stagione rossoblu, dovrà essere operato, ha ovviamente già finito la stagione, e rischia di rimanere fermo per alcuni mesi. Già negli ultimi due giorni dalle prime indicazioni il timore della rottura del legamento era emersa, la distorsione è sembrata grave fin da subito e aveva fatto temere per questo infortunio che è uno dei più lunghi da risolvere per un calciatore.

Infortunio Ferguson, tegola sul Bologna

La corsa Champions del Bologna quindi si complica perché Ferguson è un pilastro della formazione di Thiago Motta, il perfetto raccordo tra centrocampo e attacco capace anche di segnare sei gol e di fornire quattro assist in stagione. Numeri che raccontano solo in parte il grande impatto dello scozzese di 24 anni sul gioco della formazione attualmente quarta in classifica. Senza Ferguson il tecnico dei felsinei probabilmente punterà su Fabbian e su Aebischaer, già spesso in ballottaggio e che in questo momento sembrano essere i due profili giusti per sostituire l'infortunato.

Dopo l'intervento verranno valutati con attenzione i tempi di recupero, se venisse confermato un stop lungo cambierebbe anche il mercato del Bologna. Tante big italiane infatti sono interessate allo scozzese che fa gola per le sue capacità e anche per la giovane età, con un infortunio del genere da risolvere però è possibile che le "grandi" del nostro campionato guardino altrove per rinforzarsi.