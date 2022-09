Inter, è già crisi? Ecco a chi pensa Inzaghi per svoltare la stagione

Una sconfitta di quelle che fanno male. L'Inter, nella giornata di sabato, è stata superata per 3-2 dal Milan nel sentito derby della Madonnina, subendo il sorpasso in classifica da parte dei cugini rossoneri. Un ko arrivato malgrado l'iniziale vantaggio firmato da Brozovic, che aveva illuso la formazione di Simone Inzaghi di poter avere la meglio sul Diavolo. Poi, però, a prendere in mano la partita sono stati gli uomini di Pioli, che hanno ribaltato il risultato con la doppietta di Leao e la rete di Giroud (vano poi, per l'Inter, il gol di Dzeko). Per Lautaro e compagni si tratta già della seconda sconfitta stagionale, dopo quella incassata lo scorso 26 agosto sul campo della Lazio. Anche in quel caso i nerazzurri subirono tre reti, manifestando tutte quelle che sono le fragilità difensive attuali.

Un inizio di stagione tentennante quindi per la formazione di Simone Inzaghi, con il tecnico che sarebbe rimasto deluso dal rendimento offerto dai suoi giocatori. Proprio per questo, nella testa dell'allenatore, non ci sarebbe oggi più nessun intoccabile (o quasi). Al contrario, diversi elementi che hanno fin qui trovato poco spazio potrebbero avere un'occasione nei prossimi impegni. In rampa di lancio c'è Henrikh Mkhitaryan, arrivato in estate a parametro zero dalla Roma e che ha destato buone impressione subentrando in corso d'opera nel derby. L'armeno potrebbe essere lanciato dal primo minuto già nella complicatissima partita contro il Bayern Monaco, che segnerà il debutto stagionale in Europa dei nerazzurri.

A scalpitare, poi, c'è anche André Onana, attualmente relegato al ruolo di vice Handanovic. Il portiere camerunese preme per avere spazio e nelle prossime settimane potrebbe avere finalmente la sua chance. Per non parlare di Kristjan Asllani, che aveva stupito tutti nelle amichevoli estive. L'albanese, prelevato in estate dall'Empoli, ha fin qui avuto pochissimo minutaggio, ma l'andamento tutt'altro che convincente della sua squadra potrebbe convincere Simone Inzaghi a puntare maggiormente su di lui.