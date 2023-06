Inter, quando inizia la stagione 2023/2024: le date di ritiro e amichevoli

Una stagione più che positiva, quella appena andata in archivio per l'Inter. Malgrado il terzo posto in campionato, con gli uomini di Simone Inzaghi mai davvero in corsa per lo scudetto, i nerazzurri si sono infatti portati a casa due trofei (Supercoppa e Coppa Italia), oltre ad essere protagonisti di un ottimo cammino in Champions League, dove Lautaro e compagni, non senza qualche rimpianto, si sono arresi soltanto nella finale di Istanbul al Manchester City di Pep Guardiola.

Le date di ritiro e amichevoli

L'Inter, almeno in sede di mercato, si è già messa al lavoro in questi giorni in vista della prossima stagione, durante la quale l'obiettivo sarà quello di lottare fino alla fine per lo scudetto e cercare di ripetersi in Europa. L'annata, per i nerazzurri, inizierà ufficialmente il prossimo 10 luglio, quando è previsto il raduno ed il consueto ritiro ad Appiano Gentile. Dal 24 luglio al 1 agosto gli uomini di Inzaghi saranno poi impegnati nella tournée in Giappone, durante la quale scenderanno in campo anche per due amichevoli: il 27 luglio contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il 1 agosto contro il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé.

Queste, nel dettaglio, tutte le date: