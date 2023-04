Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, quello in programma domenica 30 aprile alle 12.30 a San Siro e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A. L'Inter, attualmente soltanto sesta in classifica con i suoi 54 punti, ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, seconda forza del torneo a quota 61. Una sfida in cui i nerazzurri, reduci in settimana dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia a scapito della Juventus, cercheranno di far loro l'intera posta in palio per rilanciare le proprie ambizioni. I biancocelesti, tuttavia, si presenteranno a Milano vogliosi di riscatto dopo il ko subìto nell'ultimo turno con il Torino.

Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro la sua ex, potrebbe ricorrere ad un po' di turnover. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà spazio dal primo minuto per Lukaku, galvanizzato dalla doppietta di Empoli: insieme a lui uno tra Correa, al momento in leggero vantaggio, e Lautaro Martinez. In mezzo al campo Brozovic in cabina di regia, con Barella (o Gagliardini) e Mkhitaryan ai suoi lati. A sinistra Gosens potrebbe far rifiatare Dimarco, con Dumfries dall'altra parte. In difesa, invece, possibile turno di riposo per Acerbi, con De Vrij a completare il terzetto arretrato con Darmian e Bastoni.

Inter-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, è pronto a rilanciare dal primo minuto Ciro Immobile, che completerà il tridente offensivo con Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo certi del posto Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con l'altra maglia contesa da Cataldi (favorito) e Vecino. In difesa coppia centrale formata da Casale (in vantaggio su Patric) e Romagnoli, con Marusic e Hysai sulle corsie esterne. Ancora panchina per Lazzari.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Inter-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12.30 a San Siro e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.