Dove vedere Inter-Lecce in tv e streaming: le probabili formazioni

Dimenticare lo scivolone in Coppa Italia con il Bologna e continuare nella sua marcia in campionato. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato 23 dicembre, alle 18, ospiterà a San Siro il Lecce nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i nerazzurri, attualmente al comando della classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus, andranno a caccia dei tre punti per consolidare il proprio primato. I salentini, reduci dalla vittoria contro il Frosinone, vogliono invece prolungare la propria striscia di risultati positivi.

Inter-Lecce, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Lecce, dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, che con il Bologna in Coppa Italia ha accusato un affaticamento muscolare. In attacco, al fianco di Thuram, ci sarà quindi spazio per Arnautovic. In mezzo al campo il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco sulle corsie esterne, mentre in difesa Pavard e Bisseck si contendono un posto per completare il reparto con Acerbi e Bastoni.

Inter-Lecce, le scelte di D'Aversa

D'Aversa, dall'altra parte, si affiderà al consueto 4-3-3, con Strefezza, Piccoli e Banda a comporre il tridente offensivo. A centrocampo tornerà Gonzalez, che ha scontato la squalifica: insieme a lui Ramadani e Oudin. Coppia centrale di difesa formata da Pongracic e Baschirotto, terzini Gendrey e Gallo.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotti, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D'Aversa

Inter-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Lecce, in programma sabato 23 dicembre alle 18 a San Siro e valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.