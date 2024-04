Inter, quanti punti mancano per lo scudetto

Il countdown, in casa Inter, è ormai già iniziato. Sì, perché i nerazzurri, reduci dalla vittoria nel giorno di Pasquetta per 2-0 contro l'Empoli, sono sempre più vicini alla conquista del loro ventesimo scudetto. La classifica, d'altra parte, parla chiaro: la formazione di Simone Inzaghi, dopo trenta giornate di campionato, viaggia a quota 79 punti, ben quattordici in più del Milan. Ancor più staccate tutte le altre, a partire dalla Juventus: i bianconeri, che nella prima parte di stagione avevano cullato il sogno di tornare campioni d'Italia, sono infatti oggi sprofondati a -20 da Lautaro e compagni. Chiaro, quindi, che per cucirsi il tricolore sul petto è ormai solamente questione di tempo.

All'Inter, in questo finale di stagione, basterà raccogliere undici punti in otto gare per essere certa dello scudetto. Il Milan, secondo in classifica a quota 65, può infatti arrivare al massimo a 89: ciò significa che per l'Inter sarà sufficiente giungere a 90 per festeggiare il titolo indipendentemente dai risultati delle avversarie. I nerazzurri potrebbero inoltre festeggiare lo scudetto già alla 33esima giornata: in quell'occasione, infatti, ci sarà il derby con il Milan ed in caso di cammino netto gli uomini di Inzaghi sarebbero già certi del titolo anche nel caso in cui i rossoneri dovessero raccogliere due vittorie nel 31esimo e 32esimo turno (l'Inter, infatti, si porterebbe a +17 a cinque gare dal termine). Il tricolore, altrimenti, potrebbe arrivare nelle settimane seguenti. L'unica cosa certa, in ogni caso, è che per i nerazzurri sia soltanto questione di tempo prima di laurearsi campioni d'Italia.