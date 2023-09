Italia, Chiesa in dubbio per la Macedonia: l'eventuale sostituto

L'avventura sulla panchina della Nazionale italiana, per Luciano Spalletti, subentrato al posto del dimissionario Roberto Mancini, partirà dalla sfida contro la Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Una gara che gli azzurri, attualmente fermi a quota 3 punti in classifica (sconfitta con l'Inghilterra e vittoria contro Malta), sono chiamati a vincere per presentarsi al meglio al match contro l'Ucraina, fondamentale in ottica qualificazione. Il neo ct, tuttavia, rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, nel corso della rifinitura, ha infatti avvertito un fastidio all'adduttore: per capire la sua disponibilità o meno per la partita di Skopje saranno necessari degli esami.

Il possibile sostituto

Per Spalletti, che era pronto a puntare sull'esterno bianconero nel tridente offensivo, una brutta notizia, che lo costringe a pensare ad un piano B. In caso di forfait di Chiesa il principale indiziato a prenderne il posto sembra Zaccagni, reduce da una stagione esaltante con la maglia della Lazio. In questo caso l'ex Verona andrebbe ad affiancarsi a Immobile (favorito su Raspadori) e Politano per comporre il reparto d'attacco dell'Italia. Meno probabile, invece, l'impiego di Zaniolo, così come quello di Raspadori come esterno.