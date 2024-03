Sinner incontra la Nazionale a Miami, Spalletti agli azzurri: "Pigliate un pezzo di lui"

Un ospite a sorpresa ha fatto visita alla Nazionale di calcio che, in preparazione a Euro 2024, affronterà, a Miami, il Venezuela. Jannik Sinner, che è in Florida per l'Atp Masters 1000, è andato a vedere l'allenamento. Ad accoglierlo ha trovato il residente federale Gabriele Gravina, il Ct Luciano Spalletti, il capo delegazione Gigi Buffon.

Buffon ha sottolineato come tutti lo seguano con grande orgoglio e grazie a lui tutti parliamo di tennis e sia scoppiata tra gli italiani una vera e propria mania, un po' come quando vinceva Luna Rossa e tutti si erano appassionati alle regate.

Luciano Spalletti ha detto ai suoi ragazzi di "prendersi un pezzo" di Sinner per avere la sua proverbiale determinazione e ha dichiarato che se avesse giocato a calcio sarebbe stato probabilmente un capitano della nazionale.

Sinner, oltre a essere un grande tennista, da giovanissimo aveva ottenuto grandi risultati sugli sci e giocava a calcio con il Sexten, la squadra del paese di Sesto Pusteria, dove era un centrocampista di qualità, dotato di grande corsa e capacità di organizzare il gioco.

Odiava perdere, dote che gli è rimasta e che farebbe molto comodo anche agli azzurri. Il tennista, amante del calcio e tifoso del Milan, potrebbe essere presente in tribuna giovedì 21 marzo, a Miami, per assistere all'amichevole tra Italia e Venezuela.