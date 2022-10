Ivan Toney l'infallibile, è il miglior rigorista del mondo

Non sbaglia un calcio di rigore dall'ormai lontanissimo 2018, ha una percentuale di realizzazione del 96%, Ivan Toney è il miglior rigorista del mondo, un incubo per tutti i portiere inglesi. Un cecchino dagli undici metri che nelle ultime stagioni ha fatto le fortune del Brentford, club di Premier League attualmente nono nel massimo campionato d'oltremanica e vincente 2-0 nell'ultima giornata contro il Brighton di De Zerbi.

Chi è il miglior rigorista del mondo

E proprio nel match contro l'allenatore italiano Ivan Toney ha segnato una doppietta con il secondo gol che è arrivato dagli undici metri, ottavo centro su otto tentativi per lui in Premier League, ventiseiesimo su ventisette in carriera. L'ultimo errore come detto è stato quello del 2018 quando con la maglia del Peterbourgh si fece parare il tiro da Adam Davies portiere del Barnsley.

Da quel giorno nessun errore e adesso nel mirino ci sono alcuni dei più forti rigoristi del passato. Nel campionato inglese infatti il giocatore del Brentford può superare, magari già in questa stagione, Yaya Touré e Berbatov che con le maglie di Tottenham e Manchester City sono riusciti a segnare undici massime punizioni di fila.

Il modo di calciare i rigori di Toney è stato persino studiato dal professore Jordet della Norwegian School of Sport Science che ha analizzato il modo in cui il giocatore si approccia e calcia dagli undici metri. Le scoperte in realtà non sono state molto sensazionali visto che è stato evidenziato come il bomber si prenda semplicemente tutto il tempo necessario per tirare anche dopo il fischio dell'arbitro e che poi, con una rincorsa breve controlli seplicemente i movimenti del portiere per capire dove tirare i rigori. Poca teoria e tanta pratica, è forse questo il segreto del miglior rigorista del mondo.