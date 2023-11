Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Non vuole fermarsi, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dai successi con Torino, Milan, Verona e Fiorentina, vogliono conquistare la loro quinta vittoria consecutiva nella gara contro il Cagliari, in programma sabato 11 novembre alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A. Una sfida, tuttavia, non priva di insidie: i sardi, dopo un inizio di stagione difficile, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane, raccogliendo ben 7 punti nelle ultime tre sfide. Ma la Vecchia Signora, di fronte al proprio pubblico, non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione per prolungare la propria striscia positiva e rimanere in scia dell'Inter capolista in vista dello scontro diretto dopo la sosta.

Juventus-Cagliari, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con il Cagliari, deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo. Alla lista degli indisponibili si è infatti aggiunto anche Rabiot, fermato per un turno dal giudice sportivo. La soluzione più probabile per sopperire all'assenza del francese, al momento, è l'utilizzo di Cambiaso come mezzala a completare la linea mediana con Locatelli e Miretti. Sulle corsie esterne, in questo caso, McKennie a destra e Kostic (o Iling) a sinistra. In attacco si contendono i due posti Vlahovic, Chiesa e Kean, mentre in difesa ci sarà spazio per Gatti, Bremer e Rugani.

Juventus-Cagliari, le scelte di Ranieri

Ranieri, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite, con Mancosu ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Oristanio e Luvumbo. In mezzo al campo Prati in cabina di regia con Makoumbou e Jankto ai suoi lati, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

Juventus-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Cagliari, in programma sabato 11 novembre alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.