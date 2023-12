Juventus, gennaio è il mese giusto per il sorpasso all'Inter: il calendario

Si è chiuso con la vittoria per 1-0 sulla Roma il 2023 della Juventus. Un successo che ha permesso ai bianconeri di portarsi a sole due lunghezze di distanza dall'Inter capolista, fermata sul pari a Marassi dal Genoa, e che rinvigorisce ulteriormente i sogni scudetto della truppa di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, in questa prima parte di stagione, ha infatti mostrato solidità e concretezza, portando a casa il risultato anche in caso di prestazioni non particolarmente scintillanti.

Coppa Italia e campionato, gli impegni di gennaio

Il 2024 della Juventus inizierà con l'impegno di Coppa Italia contro la Salernitana, in programma giovedì 4 gennaio all'Allianz Stadium. Appena tre giorni più tardi i bianconeri affronteranno nuovamente i granata, stavolta all'Arechi in campionato. Il 16, invece, Danilo e compagni ospiteranno di fronte al proprio pubblico il Sassuolo, unica formazione, fino a questo momento, capace di battere la Vecchia Signora. Il mese di gennaio, per la Juventus, si chiuderà poi con la trasferta di Lecce (21 gennaio) e la partita interna contro l'Empoli (27 gennaio). Insomma, un calendario sulla carta agevole, che potrebbe permettere agli uomini di Allegri di approfittare degli impegni in Supercoppa dell'Inter per compiere il sorpasso in testa alla classifica.

Il calendario di gennaio della Juventus