Juventus, Europa League e big match: il calendario di un marzo già decisivo

Ancora una vittoria, la quarta consecutiva in campionato. La Juventus, pur soffrendo, ha superato in rimonta per 4-2 il Torino nel derby della Mole accorciando sulla zona Europa. I bianconeri, penalizzati di 15 punti per il caso plusvalenze, si trovano adesso a -6 dal sesto posto occupato dall'Atalanta e a -10 dalla quarta posizione della Lazio. Un divario certo ancora notevole, ma che, visto il recente rendimento degli uomini di Massimiliano Allegri, appare poi così non incolmabile. Ovviamente, per tentare di riconquistare un posto in Europa, la Vecchia Signora dovrà limitare al minimo i passi falsi, a partire dai prossimi impegni di un marzo che si preannuncia già decisivo.

Juventus, il calendario di marzo

La Juventus, archiviata la vittoria nel derby con il Torino, tornerà in campo domenica 5 marzo all'Olimpico contro la Roma. Una sfida forse già determinante per le ambizioni bianconere: i giallorossi, reduci dall'inaspettato ko di Cremona, occupano infatti al momento la quinta posizione in classifica con i loro 44 punti, nove in più di Vlahovic e compagni. La Juventus, giovedì 9, ospiterà poi all'Allianz Stadium il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League prima di affrontare, sempre di fronte al proprio pubblico, la pericolante Sampdoria di Stankovic in campionato. Sarà quindi la volta del ritorno in terra tedesca contro la formazione di Streich che anticiperà l'ultimo impegno del mese di marzo prima della sosta per le Nazionali per gli uomini di Allegri: quello in programma domenica 19 a San Siro contro l'Inter. Un derby d'Italia che, come da tradizione, si preannuncia infuocato ed in cui la Juventus, per sognare l'Europa, non potrà sbagliare.

Questi, nel dettaglio, gli impegni della Juventus nel mese di marzo: