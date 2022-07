Juventus-Chivas Guadalajara, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo impegno amichevole nella tournée statunitense per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che rimarranno negli Usa fino al 31 luglio, quando faranno ritorno a Torino proseguendo la preparazione prestagionale alla Continassa, affronteranno nella prima mattina (ora italiana) di sabato 23 luglio i messicani del Deportivo Guadalajara. Un occasione, per i tifosi della Vecchia Signora, per vedere all'opera Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, gli ultimi colpi di mercato piazzati dalla società . Assenti, invece, sette giocatori, rimasti in Italia: si tratta di Chiesa, sulla via del recupero dopo il grave infortunio riportato lo scorso gennaio, De Sciglio, Kaio Jorge, Pjaca, Ranocchia, Rabiot, Arthur e Ramsey, questi ultimi due ormai ai margini del progetto bianconero.

La Juventus, dopo la sfida ai messicani, sarà impegnata negli States in altre due amichevoli: il 27 luglio, a Dallas, contro il Barcellona, ed il 31 luglio, a Los Angeles, contro il Real Madrid. Gare di prestigio contro avversari blasonati, in cui Allegri potrà avere riscontri attendibili sullo stato di salute della propria squadra in vista dell'inizio ufficiale della stagione, fissato, per Vlahovic e compagni, per lunedì 15 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Juventus-Chivas Guadalajara, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Deportivo Guadalajara si giocherà sabato 23 luglio alle 5 (ora italiana) all'Allegiant Stadium, stadio di Paradise, in Nevada. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'app di DAZN per seguire Juventus-Chivas è disponibile anche su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.