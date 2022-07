Calciomercato Juventus, non solo Bremer: altro sgarbo all'Inter?

Sembrava destinato ormai da tempo all'Inter, ma alla fine, Gleison Bremer, ha scelto la Juventus. Ad aggiudicarsi le prestazioni del brasiliano, eletto miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A, sono stati infatti i bianconeri, che hanno deciso di puntare su di lui per sostituire Matthijs De Ligt, passato ai tedeschi del Bayern Monaco. Un'affare da 41 milioni di euro più 9 di bonus che ha lasciato i nerazzurri, la cui offerta era ben inferiore a quella presentata dalla Vecchia Signora, con il cerino in mano. Ma attenzione, perché la Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe tirare un altro "sgarbo" al club di Steven Zhang.

Juventus, sfida all'Inter per Milenkovic

Procediamo con ordine. L'Inter, che al termine della passata stagione ha lasciato libero Andrea Ranocchia, passato al Monza, ha bisogno di almeno un innesto nel reparto difensivo, a prescindere dalla permanenza o meno di Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. I nerazzurri, da tempo, hanno messo nel mirino Nikola Milenkovic, giocatore classe 1997 in forza alla Fiorentina dall'estate 2017. Il cartellino del serbo, data la scadenza del suo contratto con i viola a giugno 2023, potrebbe essere acquistato ad una cifra non eccessiva (attorno ai 15 milioni di euro) e Marotta, a breve, tenterà l'affondo. Sul difensore, tuttavia, ha messo gli occhi anche la Juventus: Il tecnico Massimiliano Allegri, considerata anche la possibile partenza di Daniele Rugani, vorrebbe infatti inserire in rosa un altro centrale e proprio quello del viola è il profilo finito sul taccuino del club bianconero.

Una situazione che potrebbe dare vita ad una vera e propria asta di mercato, ripercorrendo, grosso modo, le tappe della vicenda Bremer. Ed anche in questo caso, la Juventus, è pronta a giocare un brutto scherzo ai rivali di sempre.