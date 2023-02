Juventus-Fiorentina, il pronostico della sfida dell'Allianz Stadium

Una sfida sempre sentita, quella tra Juventus e Fiorentina. La rivalità tra bianconeri e viola è cosa nota, con le due formazioni che cercheranno di prevalere l'una sull'altra nella gara in programma domenica 12 febbraio all'Allianz Stadium e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A. La Vecchia Signora, penalizzata di quindici punti per il caso plusvalenze, naviga al momento al decimo posto della classifica a quota 26, con due lunghezze di vantaggio sui toscani. Che, a Torino, cercheranno il colpaccio per operare il sorpasso.

Juventus-Fiorentina, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata, ha espugnato il campo della Salernitana per 0-3 grazie alla rete di Kostic ed alla doppietta di un ritrovato Vlahovic. In precedenza, per i bianconeri, era arrivata la vittoria per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, mentre prima ancora, in campionato, era arrivato un solo punto in tre gare (pareggio con l'Atalanta, sconfitte con Napoli e Monza). Un periodo, quindi, non dei più brillanti per gli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno forse accusato il colpo psicologico della penalizzazione.

Juventus-Fiorentina, come arrivano alla sfida i viola

Stagione travagliata per la Fiorentina, superata nell'ultimo turno al Franchi per 1-2 dal Bologna. I viola, in campionato, non vincono da quattro gare, durante le quali hanno raccolto soltanto un punto (pareggio con la Lazio, sconfitte con Roma e Torino oltre che quella con il Bologna). I sorrisi, per la formazione di Italiano, sono però arrivati in Coppa Italia, dove i toscani, grazie alla vittoria per 2-1 con il Torino, hanno guadagnato l'accesso alle semifinali.

Juventus-Fiorentina, il pronostico

La Juventus, dal punto di vista qualitativo, ha sicuramente molto di più di una Fiorentina che, nel corso di questa stagione, non è mai riuscita a decollare, deludendo le aspettative iniziali. La sfida, in casa toscana, è però particolarmente sentita e gli uomini di Italiano, all'Allianz Stadium, daranno il massimo per tentare di strappare un risultato positivo. Ma il pronostico, inevitabilmente, pende tutto dalla parte bianconera.