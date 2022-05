Juventus, come giocherebbe con il ritorno di Pogba: la probabile formazione

Da semplice suggestione a idea sempre più concreta. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane, con il club bianconero che, proprio in questi giorni, sta cercando di raggiungere l'intesa con il centrocampista, destinato a lasciare il Manchester United a parametro zero in estate. Il francese, già a Torino per quattro stagioni dal 2012 al 2016, potrebbe infatti essere il grande colpo di mercato dei bianconeri per la zona nevralgica del campo. Il buon esito della trattativa, tuttavia, dipenderà dalla volontà del giocatore, che, per fare ritorno alla Vecchia Signora, dovrebbe accettare una cospicua riduzione del proprio ingaggio, passando dagli attuali 15 milioni di euro ai 7,5/8 più bonus messi sul piatto dal club di Agnelli.

Juventus, come giocherebbe con il ritorno di Pogba

Se l'affare dovesse andare in porto, Allegri ritroverebbe quello che è stato uno dei suoi pupilli durante la prima avventura sulla panchina bianconera, con Pogba che, ovviamente, andrebbe a ricoprire un ruolo centrale nello scacchiere bianconero. Il "polpo" potrebbe andare a ricoprire il ruolo di mezzala in un 4-3-3, con Locatelli e Zakaria a completare il reparto di centrocampo. Il reparto offensivo, in attesa di eventuali rinforzi, potrebbe invece essere composto dall'inamovibile Vlahovic con Chiesa (che tornerà a disposizione nella prossima stagione) ed uno tra Morata (se verrà riscattato dall'Atletico Madrid) e Cuadrado sulle corsie esterne. In difesa il perno centrale sarà De Ligt, con Bonucci ad affiancare l'olandese con la sua esperienza. I terzini titolari, al momento, sarebbero Danilo (o Cuadrado) e Alex Sandro, ma qualcosa potrebbe cambiare quest'estate, con i bianconeri pronti a muoversi sul mercato anche in questa zona di campo.

L'alternativa potrebbe essere rappresentata dal 4-2-3-1, con Pogba che, in questo caso, formerebbe il tandem di centrocampo con Locatelli e Chiesa, Morata e Cuadrado ad agire alle spalle di Vlahovic in attacco.

Juventus, la probabile formazione con Pogba

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Vlahovic, Chiesa (alternativa 4-2-3-1: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pogba, Locatelli; Cuadrado, Morata, Chiesa; Vlahovic).