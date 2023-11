Juventus-Inter, gli indisponibili da una parte e dall'altra

Si avvicina il momento del derby d'Italia. Juventus e Inter, rispettivamente al secondo e primo posto della classifica, si affronteranno domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium in un match già importante in chiave scudetto. Le due formazioni, attualmente, sono infatti divise da appena due punti, con la Vecchia Signora che sogna il successo per scavalcare i rivali in vetta. I nerazzurri, in caso di blitz esterno, potrebbero invece infliggere agli avversari un duro colpo. Una sfida a cui le due squadre si presenteranno con alcune assenze importanti.

Gli indisponibili della Juventus

Massimiliano Allegri, per il match contro l'Inter, dovrà fare a meno di Danilo, sempre ai box per la lesione al bicipite femorale, e Weah, che si è fermato nuovamente (rientro in campo previsto ad inizio dicembre), oltre che del lungodegente De Sciglio e di Pogba e Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illegali. Verso il recupero invece McKennie e Miretti, che si candidano per una maglia dal primo minuto. Ancora da valutare le condizioni di Locatelli, che potrebbe però stringere i denti ed essere regolarmente della partita.

Gli indisponibili dell'Inter

Assenze pesanti in difesa per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, dopo aver perso nelle scorse settimane Pavard, che ha riportato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro in occasione della gara contro l'Atalanta, dovrà fare a meno anche di Bastoni, alle prese con una lesione al polpaccio destro. Verso un nuovo forfait anche Cuadrado, che non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine achilleo.