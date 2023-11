Juventus-Inter, il pronostico del derby d'Italia

Uno scontro al vertice in piena regola. Domenica 26 novembre, alle 20.45, la Juventus, seconda in classifica, ospiterà allo Stadium l'Inter capolista, che viaggia al momento con due lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora. Una sfida in cui sia i bianconeri che i nerazzurri andranno a caccia dell'intera posta in palio per mandare un segnale ai rivali e consolidare le proprie ambizioni tricolori.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i bianconeri

Ottimo momento di forma per la Juventus, che nelle ultime cinque gare ha conquistato altrettante vittorie. Gli uomini di Massimiliano Allegri, dopo essere stati fermati sullo 0-0 a Bergamo dall'Atalanta lo scorso 1 ottobre, hanno superato in sequenza Torino (2-0), Milan (1-0), Verona (1-0), Fiorentina (1-0) e Cagliari (2-1). Particolarmente positivo il dato relativo alle reti subite: appena due nelle ultime sette giornate. Segno della solidità dei bianconeri, capaci spesso di vincere, come piace al loro tecnico, di "corto muso".

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Ottimo momento di forma anche per l'Inter, che, tra campionato e Champions, è reduce da sei successi consecutivi. L'ultimo mezzo passo falso dei nerazzurri, che possono vantare sia il miglior attacco (29 reti segnate) sia la miglior difesa (6 reti subite) del torneo, risale allo scorso 7 ottobre, quando Lautaro e compagni sono stati fermati sul 2-2 dal Bologna di Thiago Motta.

Juventus-Inter, il pronostico

Dati alla mano, quella tra Juventus e Inter si preannuncia una sfida molto equilibrata e, verosimilmente, molto tattica. Ad avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico sono sicuramente i nerazzurri, che possono contare su una rosa più lunga rispetto a quella bianconera. La Vecchia Signora, tuttavia, difficilmente sbaglierà partita di fronte al proprio pubblico ed alla fine non è da escludere che il match possa concludersi sul risultato di parità.