Juventus-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'una di fronte all'altra, appena poche settimane dopo l'inizio della preparazione in vista della nuova stagione. Juventus e Milan, attualmente negli Stati Uniti, si affronteranno in amichevole a Carson, Los Angeles, alle 4.30 italiane di venerdì 28 luglio (negli States saranno le 19.30 di giovedì 27). Per i bianconeri, dopo che nei giorni scorsi è saltato quello con il Barcellona a causa dell'epidemia di gastroenterite che ha colpito i giocatori blaugrana, si tratterà del primo test, mentre i rossoneri sono già scesi in campo prima contro il Lumezzane (vittoria per 7-0) e poi con il Real Madrid (sconfitta per 3-2). Un'occasione, per i tecnici delle due formazioni, per mettere a punto i meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto per la Vecchia Signora il 20 agosto contro l'Udinese e per il Diavolo il 21 agosto con il Bologna.

La Juventus, dopo l'amichevole contro il Milan, tornerà in campo negli Stati Uniti il 3 agosto alle 1.30 italiane contro il Real Madrid, mentre il Milan, sempre negli Usa, affronterà mercoledì 2 agosto alle 5 italiane il Barcellona.

Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

La partita Juventus-Milan, in programma giovedì 27 luglio a Carson, Los Angeles, alle 19.30 locali (in Italia saranno le 4.30 di venerdì 28), sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport Summer. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.