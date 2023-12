Juventus-Napoli, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Da una parte la volontà di continuare a coltivare il sogno scudetto, dall'altra la voglia di rivalsa dopo una prima parte di stagione difficile. Venerdì 8 dicembre, alle 20.45 all'Allianz Stadium, si affronteranno Juventus e Napoli, formazioni che occupano attualmente il secondo ed il quarto posto della classifica. Un match ricco di spunti, in cui i bianconeri andranno a caccia dei tre punti per operare il sorpasso (almeno momentaneo) all'Inter in vetta alla classifica, mentre i partenopei cercheranno un blitz che possa dare un nuovo significato al loro torneo.

Juventus-Napoli, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con il Napoli, ritroverà dal primo minuto Danilo, pronto a completare la linea difensiva con Gatti e Bremer. A centrocampo dovrebbe rivedersi Locatelli in cabina di regia (se l'ex Sassuolo non dovesse farcela, pronto Nicolussi Caviglia), con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Sulle corsie esterne Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, mentre il tandem offensivo sarà formato da Chiesa e Vlahovic, con Kean e Milik pronti a subentrare nel corso della gara.

Juventus-Napoli, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Kvaratskhelia e Politano ad agire ai lati di Osimhen in attacco. A centrocampo Lobotka in cabina di regia con Zielinski (favorito su Elmas) e Anguissa ad agire da mezzali, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Ostigard (ma scalpita anche Juan Jesus) e Rrhamani. Terzini Di Lorenzo, il cui affaticamento muscolare non preoccupa, e Natan.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Juventus-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 15esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.