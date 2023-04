Juventus, la rincorsa Champions? Ecco perché passerà dalle prossime tre gare

Tre vittorie consecutive, sette nelle ultime otto gare. La Juventus, malgrado la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, è tornata a sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il recente ruolino di marcia positivo ha infatti permesso ai bianconeri di portarsi a sole 6 lunghezze di distanza dal quarto posto, attualmente occupato da Inter e Roma. Ed il ritmo tutt'altro che indemoniato tenuto dalle formazioni che precedono la squadra di Massimiliano Allegri fa credere che la rimonta, considerata utopica al momento della penalizzazione, sia oggi sì ancora complicata, ma non certo impossibile. Il futuro, in questo senso, passerà verosimilmente dalle prossime tre gare.

Juventus, un trittico di fuoco

Basta dare un'occhiata al calendario, infatti, per capire come i prossimi tre impegni possano essere realmente decisivi per il campionato della Juventus. I bianconeri, nel turno ormai alle porte, sono attesi dalla delicata sfida dell'Olimpico contro la Lazio, formazione che viaggia a vele spiegate al secondo posto e capace di non subire alcuna rete nelle ultime sei giornate. Un test, quindi, dall'alto coefficiente di difficoltà, in cui gli uomini di Massimiliano Allegri saranno chiamati ad una prova priva di sbavature per portare a casa un risultato positivo.

La Juventus, che nel frattempo sarà impegnata anche nei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona (una strada, anche questa, che potrebbe portare alla Champions in caso di vittoria del torneo), sarò poi attesa da un'altra trasferta insidiosa, quella contro il Sassuolo di Dionisi. I neroverdi, dopo una prima parte di stagione sottotono, hanno cambiato marcia nel girone di ritorno e, nelle ultime cinque partite, hanno raccolto ben 13 punti. Insomma, anche quella del Mapei Stadium sarà una sfida tutt'altro che morbida. Per la Vecchia Signora sarà poi quindi la volta dello scontro dell'Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti, ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto. Gli azzurri, malgrado il primo posto già praticamente in tasca, non si presenteranno certo a cuor leggero a Torino, considerata la rivalità tra le due formazioni. Sarà perciò una partita vera, con tutte le difficoltà del caso per la Juventus.

Ecco perché, il prossimo trittico di partite, ci dirà qualcosa in più sulle ambizioni Champions dei bianconeri: in caso di buon bottino, le speranze di rimonta saranno ulteriormente rilanciate, altrimenti, in caso contrario, il rischio è che, dato il poco tempo a disposizione, la rincorsa venga seriamente compromessa.