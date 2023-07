Juventus, come giocherebbe con Kessie: l'ipotetica formazione

È franck Kessie l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo. L'ivoriano, reduce da una stagione non certo esaltante con il Barcellona, con cui ha faticato a trovare continuità di impiego, è infatti profilo altamente gradito a Massimiliano Allegri, che ha espressamente richiesto al club un giocatore che possa portare qualità e fisicità in mezzo al campo. I bianconeri, nelle scorse ore, hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione, magari perseguendo la pista del prestito con diritto di riscatto. I blaugrana, da parte loro, preferirebbero invece una cessione a titolo definitivo ed avrebbero richiesto l'inserimento nella trattativa del cartellino di Federico Chiesa, considerato non più incedibile dalla Vecchia Signora.

Juventus, la probabile formazione con Kessie

Kessie, che in Italia ha già indossato le maglie di Atalanta, Cesena e Milan, potrebbe essere impiegato da Allegri sia in un centrocampo a tre, come, ad esempio, in un 3-5-2 o un 4-3-3, moduli che il tecnico sta valutando in vista della nuova stagione, che in un centrocampo a due, come nel caso di un 3-4-2-1. Nel caso di linea a tre, l'ivoriano andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala destra, con Rabiot sul centrosinistra e Locatelli in cabina di regia. In caso di linea a due, invece, il sacrificato sarebbe verosimilmente Locatelli. Il tutto, ovviamente, in attesa di conoscere le condizioni fisiche di Paul Pogba, i cui tempi di recupero dopo l'ennesimo infortunio rimangono ancora da valutare.

Di seguito, nel dettaglio, le principali soluzioni: