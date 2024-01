Lazio, il tema del mercato è mettere…le ali: i possibili colpi

Forse non un autentica rivoluzione, ma sicuramente un preciso lavoro di restyling riguarderà il parco attaccanti della Lazio. Da cominciare probabilmente già nella sessione invernale di questo mercato, in vista della seconda parte della stagione, ma di certo finalizzato a compensare le partenze sicure e quelle possibili al termine dell’annata. Il primo nome in uscita sembra quello di Felipe Anderson: il brasiliano, oltre 300 presenze in maglia biancoceleste, va in scadenza a giugno e non sono stati fatti passi in avanti concreti sul rinnovo e dovrebbe pertanto lasciare la capitale.

Diverso il discorso di Zaccagni, per cui si sta lavorando al prolungamento dell’accordo fino al 2028, e per Isaksen, acquistato a titolo definitivo e su cui il club ha intenzione di puntare. C’è poi Pedro, per cui è scattato in automatico il rinnovo fino al 2025 – visto il raggiungimento del numero di presenze necessario stabilito dall’accordo stilato – ma per cui non è da escludere la partenza a giugno.

Per l’immediato, uno dei profili esaminati è quello di Antonio Candreva (quasi 200 presenze coi biancocelesti), vincolato però da un contratto per un altro anno e mezzo alla Salernitana che non si vorrebbe privare di un giocatore importante nell’economia della rincorsa alla salvezza. Come alternativa, è tornata di attualità l’ipotesi Bryan Gil, visto lo scarso utilizzo dello spagnolo nel Tottenham, con una formula che la Lazio gradirebbe fosse il prestito con l’eventuale diritto di riscatto fissato a fine stagione. Strada invece sgombra per Anwar El Ghazi, andato a novembre in rotta di collisione con il Mainz e pertanto tesserabile subito in virtù del suo status di svincolato.

Ma si lavora anche in prospettiva, pensando alla Lazio che verrà. Nei sogni di Sarri c’è sempre Rafa Silva, attaccante 31enne del Benfica che dovrebbe lasciare il Portogallo a parametro zero in estate, per cui non manca la concorrenza. Come ci sarà da sgomitare per arrivare ad Albert Gudmundsson, punta islandese del Genoa già arrivato in doppia cifra per reti realizzate in stagione: ma qualora il suo rendimento continuasse a restare su livelli di eccellenza, la valutazione di circa 15 milioni di euro rischierebbe di impennarsi rendendo complesso avvicinarsi.