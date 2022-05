Lazio, piacciono Emerson e Casale. Per Luis Alberto ipotesi Siviglia?

La campagna di potenziamento della Lazio ha nel pacchetto difensivo un’indiscutibile priorità. Non solo nella parte centrale, con il certo addio di Luiz Felipe che sbarcherà nella Liga spagnola e la possibile rinuncia ad Acerbi (cosa che, qualora prendesse forma anche il mancato rinnovo di Patric, vedrebbe un totale rifacimento della zona nevralgica della retroguardia), ma anche sui...binari laterali. Hysaj è infatti progressivamente sceso nelle preferenze del tecnico, Radu è un jolly spendibile – eventualmente – anche in mezzo, e così nella parte conclusiva di campionato sono stati perlopiù Lazzari e Marusic (fresco di rinnovo) ad essere impiegati con costanza. Due, al momento, i nomi in evidenza sul taccuino della dirigenza biancoceleste: Emerson Palmieri e Casale.

Il primo, regolarmente nel giro azzurro (ha disputato da titolare la semifinale e la finale di Euro 2020), ha militato quest’anno nell’Olympique Lione, collezionando 31 gettoni ed una rete, ma è di proprietà del Chelsea che lo ha girato in prestito in Ligue 1. Si attende, pertanto, la mossa del club transalpino, che potrebbe riscattare il terzino brasiliano naturalizzato italiano per una cifra pari circa a 15 milioni di Euro e non farlo così tornare a Londra. Dove, peraltro, ha militato per tre campionati e mezzo ed avuto anche Sarri come allenatore. La Lazio sta monitorando costantemente la situazione, anche per via della concorrenza della Juventus che potrebbe inserirsi nell’eventuale trattativa.

Più o meno sulle stesse cifre gravita la quotazione di Nicolo Casale, centrale difensivo di quel Verona che così bene ha figurato nel torneo appena concluso. Particolarmente apprezzato dall’allenatore biancoceleste, è però al centro dell’attenzione di diversi club che hanno individuato in lui un profilo futuribile ma già adesso pronto per palcoscenici importanti: dettaglio non di poco conto, questo, che potrebbe anche non deporre a favore della Lazio, visto che l’aumento del numero delle pretendenti farebbe lievitare il prezzo d’acquisto.

L’attenzione però, nelle ultime ore si è spostata nuovamente nella vicina Spagna. C’è da registrare l’avvicinamento del Siviglia a Luis Alberto, che nella capitale dell’Andalusia è andato in vacanza e non ha mai peraltro nascosto di fare il tifo proprio per i biancorossi, dopo aver svolto la trafila nelle varie formazioni giovanili del club con cui nel 2010 ha esordito nel massimo campionato. Trattativa complessa, per via delle richieste della Lazio: comunque inferiori rispetto a quelle di dodici mesi fa, ma la sensazione è che la distanza tra le parti in una potenziale trattativa non sia agevolmente colmabile, vista la differenza tra la quotazione di partenza stimata. Ma di certo, questa eventuale – dolorosa – rinuncia avrebbe un duplice aspetto positivo: non solo rappresentare una cospicua entrata pronta per essere reinvestita, ma anche rendere maggiormente solida la posizione di Milinkovic Savic. Difficile pensare che siano addirittura due i titolari di cui Sarri si priverebbe, obbligandolo a ridisegnare completamente il centrocampo della Lazio che sarà.