Lazio-Milan, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’uno-due proposto dal calendario mette la Lazio di fronte ad un bivio: prima della sfida in Germania per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern, all’Olimpico si presenta un Milan che vede distintamente la sagoma del secondo posto. Per i biancocelesti una gara da non fallire, in quanto un eventuale “scena muta” ridurrebbe al lumicino le speranze di agganciare uno dei piazzamenti utili per disputare la prossima edizione della principale competizione europea. Il “Diavolo” dal canto suo deve riprendere confidenza con la vittoria, come accaduto tra metà dicembre e metà febbraio in due mesi che hanno visto i rossoneri centrare dieci vittorie e due pareggi (unica sconfitta, quella in Coppa Italia nei quarti contro l’Atalanta). Il k.o. di Monza e quello – indolore – contro il Stade Rennes, uniti al pareggio proprio contro i bergamaschi, impongono al Milan di tentare il colpaccio approfittando di una Lazio che ha perso tre delle ultime cinque uscite in Serie A, per tuffarsi con maggiore entusiasmo nel prossimo impegno europeo (giovedì 7 c’è l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga). Bilancio recente favorevole ai lombardi: nessun pareggio nelle ultime 10 sfide in campionato, con tre vittorie capitoline e sette dei rossoneri, che hanno trionfato in quattro degli ultimi cinque incroci.

Lazio-Milan, le scelte di Sarri

Il tecnico dei biancocelesti dovrà rinunciare ancora a Rovella e Patric, ed è obbligato anche a fare i conti con l’imminente trasferta di Champions a Monaco di Baviera. Difesa davanti a Provedel che pertanto sarà diretta al centro da Gila e Romagnoli, con un Marusic non al meglio a stringere i denti ed a posizionarsi a sinistra, mentre Hysaj è favorito su Lazzari per partire dal primo minuto sul versante opposto. A centrocampo, si dovrebbero rivedere ancora Cataldi in mezzo con Guendouzi e Luis Alberto ai lati, preferiti a Vecino il quale dovrebbe partire titolare contro il Bayern. In avanti, Immobile ancora favorito su Castellanos per guidare il tridente che prevederà anche Felipe Anderson ed uno tra il recuperato Zaccagni ed Isaksen.

Lazio-Milan, le scelte di Pioli

Ballottaggi aperti in difesa ed a centrocampo, visto che in attacco si va verso la riconferma di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao tra le linee a supportare Giroud riferimento offensivo centrale e costretto agli straordinari dall’assenza per squalifica di Jovic. A protezione di Maignan ci sarà una linea a quattro con Calabria favorito su Florenzi per presidiare la corsia destra, Theo Hernandez dalla parte opposta e Thiaw al centro in coppia con Gabbia (insidiato da Kjaer), mentre a centrocampo duello tra Adli e Reijnders per affiancare Bennacer nel pacchetto di mischia.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli

Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Milan, in programma venerdì 1° marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.