Lazio, per l'operazione Europa arriva un marzo decisivo

Per la Lazio è tempo di rincorrere. Sfumata la Coppa Italia e consumatosi il congedo dall’Europa League al termine del doppio confronto con il Porto, gli sforzi dei biancocelesti sono concentrati sul raggiungimento di uno degli slot disponibili per disputare la stagione ventura una delle coppe continentali. Un traguardo che ha una certa importanza non solo per il prestigio che l’appartenenza al club europeo dà – obiettivo che non è stato centrato solo in due circostanze negli ultimi undici anni – ma anche per il tornaconto economico garantito dalla “combo” Premi Uefa-Biglietteria, che si configura come robusta iniezione di liquidità per bilancio e relative operazioni di mercato.

La sconfitta interna col Napoli ha complicato i piani della Lazio, che ora staziona al settimo posto con la Fiorentina alle sue spalle staccata di un punto (ma con una gara da recuperare) e la quinta casella occupata dall’Atalanta avanti di tre e un match in meno rispetto ai biancocelesti. Ecco allora che il mese di Marzo diventa per Immobile e soci uno snodo essenziale nella strada che porta all’Europa. Il calendario propone innanzitutto due partite da non fallire contro formazioni affamate di punti in piena bagarre nella lotta salvezza: l’anticipo di sabato sul campo del Cagliari – tra le squadre più in forma del momento - ed il posticipo di lunedì 14 all’Olimpico contro il Venezia. Poi, prima della sosta, ci sarà il derby con la Roma: gara che non necessita di presentazione alcuna, ma che assume anche le sembianze di scontro diretto visto che i giallorossi hanno un punto di vantaggio in classifica e perseguono i medesimi obiettivi.

Un aiuto nella rincorsa all’Europa potrebbe però arrivare proprio dalla Coppa Italia. Tre delle quattro semifinaliste avranno sicuramente un posto garantito nelle coppe continentali del prossimo anno, probabilmente in Champions qualora la Juventus attualmente quarta dovesse continuare a mantenere l’andatura vista negli ultimi due mesi (imbattuta in serie A dal 27 novembre e ben 29 punti nelle ultime tredici uscite). L’eventuale qualificazione alla finale alla coppa nazionale dei bianconeri contro la Fiorentina potrebbe quindi sbloccare uno slot europeo, concedendo alla settima in campionato l’accesso alla Conference League altrimenti appannaggio della sesta. Sarebbe un ingresso nella parte meno nobile dell’Europa, ma comunque fonte di guadagno se si considera che l’Uefa ha predisposto nella stagione attuale per il suo terzo trofeo un cifra complessiva pari a 235 milioni di euro, tra bonus risultati nel girone eliminatorio e premi qualificazione alle fasi successive. Un “salvagente” interessante che magari porterà a guardare con occhio benevolo un eventuale passaggio del turno della Juventus, ma che non deve comunque distogliere dal vero traguardo, cioè agganciare una posizione utile ad entrare in Europa dalla porta principale. Trovarla chiusa, renderebbe la prossima stagione Lazio più povera. Un po’ in tutti i sensi.