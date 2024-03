Lecce-Roma, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È una Roma tornata a credere alla Champions quella che nel turno pasquale fa visita al Lecce. La formazione di De Rossi, attualmente quinta, considerando il periodo da metà gennaio in avanti è sia la squadra che ha segnato più gol in Serie A (23) ed ha conquistato meno punti solo della capolista Inter (ventidue in nove incontri, tre in meno dei nerazzurri). Con alle porte di derby di ritorno con la Lazio e l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, i giallorossi punteranno a fare bottino pieno in Salento per cominciare per il piede giusto un mese fondamentale. Anche i padroni di casa, che con l’ultima affermazione con la Salernitana hanno interrotto un prolungato digiuno (dopo appena un punto messo in cassaforte nelle ultime cinque uscite), avvertono l’esigenza di muovere la classifica: tra il terzultimo posto ed il tredicesimo al momento occupato, infatti, ci sono appena tre lunghezze di differenza ed il prossimo mese e mezzo sarà denso di scontri diretti contro Empoli, Sassuolo, Cagliari ed Udinese fondamentali per tagliare il traguardo salvezza. Nettamente a favore della Roma il bilancio dei confronti diretti in Serie A: solo due vittorie dei pugliesi in 37 incroci, ventiquattro dei quali vinti dalla squadra capitolina.

Lecce-Roma, le scelte di Gotti

Cauto ottimismo nelle fila salentine su Banda e Sansone, entrambi convocati: il primo si sta riprendendo da un problema al ginocchio mentre il secondo ha superato una fastidiosa gastroenterite. Non è da escludere il loro utilizzo in corso d’opera ma inizialmente l’attacco giallorosso dovrebbe prevedere Krstovic come riferimento centrale, Almqvist a destra ed uno tra Piccoli e Dorgu come esterno offensivo a sinistra, ed in posizione centrale il vincente del ballottaggio tra Rafia ed Oudin. Meno dubbi sulla diga mediana, che sarà composta con ogni probabilità da Blin e Ramadani, e sulla retroguardia a protezione di Falcone, la quale contemplerà Gendrey e Gallo terzini con Baschirotto e Pongracic in mezzo.

Lecce-Roma, le scelte di De Rossi

Il tecnico romanista non potrà contare sullo squalificato Pellegrini, ma sarà privo anche di Kristensen e Spinazzola, alla prese con problemi di carattere muscolare e di Azmoun fermato dallo stiramento tendineo al ginocchio. Davanti a Svilar si sistemeranno Karsdorp (favorito su Celik) ed Angeliño terzini mentre per governare la difesa si candida la coppia formata da Mancini e Ndicka, con il secondo in imperfette condizioni insidiato da Llorente. A centrocampo il sacrificato dovrebbe essere Bove, con Aouar ad affiancare Cristante e Paredes. Dubbio in avanti legato alla piccola lesione all’adduttore accusata da Dybala: Baldanzi si candida a partire dal primo minuto concedendo riposo alla “Joya”, con Lukaku ed El Shaarawy a completare il reparto avanzato.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Ramadani, Blin, Almqvist, Oudin, Piccoli, Krstovic. All. Gotti

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño, Cristante, Paredes, Aouar, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Lecce-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Roma, in programma lunedì 1° aprile alle ore 18 allo stadio “Via del Mate” di Lecce sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.