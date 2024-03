Sorteggio dei quarti di Europa League: derby Milan-Roma, l'Atalanta pesca il Liverpool

E’ l’Europa League a mantenere alta la quotazione del calcio italiano nelle rassegne continentali, dopo l’uscita di scena di tutte le squadre di Serie A in Champions. Il sorteggio di Nyon, che ha disegnato il tabellone con gli otto club i quali si daranno battaglia nei quarti di finale, non ha di certo favorito le nostre rappresentanti, designando il derby tra Milan e Roma ed accoppiando all’Atalanta il Liverpool, la squadra maggiormente accreditata per la vittoria finale. Incontri a partire dall’11 aprile (return match la settimana successiva). Le semifinali saranno in calendario il 2 ed il 9 maggio, trampolino per il confronto che metterà in palio il titolo in calendario il 22 maggio, all’Aviva Stadium di Dublino.

La mano di Fernando Llorente, a cui è spettato il compito di sorteggiare il tabellone tennistico che porterà alla finalissima, ha fatto quindi prendere forma all’eventualità peggiore, estraendo subito due delle tre formazioni italiane: chi passerà il turno tra Milan e Roma (che si affronteranno in una competizione continentale per la prima volta), affronterà la vincente della sfida tra Bayer Leverkusen e West Ham. Dalla parte opposta della griglia, l’Atalanta si troverà di fronte una delle candidate – insieme ad Arsenal e Manchester City – alla vittoria della Premier, con cui ha subito la peggior sconfitta della sua storia in campo europeo (0-5 il 3 novembre 2020): nell’eventuale semifinale, i nerazzurri incroceranno una tra Benfica e Olympique Marsiglia.

Questi gli accoppiamenti:

• Milan – Roma

• Benfica – Olympique Marsiglia

• Liverpool – Atalanta

• Bayer Leverkusen – West Ham United