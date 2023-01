Inter, quando rientra Lukaku

Ancora uno stop, l'ennesimo di una stagione, fin qui, quanto mai tormentata. Romelu Lukaku, dopo la partita contro il Monza, terminata sul punteggio di 2-2, ha accusato un'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per la partita contro il Parma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un problema non particolarmente serio, ma che apre grossi punti interrogativi sulle condizioni fisiche del belga, che, in questi mesi, sembra essere finito in un vero e proprio tunnel fatto di infortuni. Tanto che Lukaku, fino a questo momento, ha collezionato soltanto sette presenze (sei in campionato, una in Champions League) in stagione: pochissime per chi, in teoria, avrebbe dovuto caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro.

Quando rientrerà Lukaku

Lukaku, almeno fino alla giornata di mercoledì, non si allenerà in campo, limitandosi a fisioterapia, piscina e cyclette. Soltanto tra gioverdì e venerdì, se tutto procederà senza intoppi, il centravanti tornerà sul terreno di gioco svolgendo un lavoro personalizzato. Da escludere, quindi, una sua presenza dal primo minuto nel prossimo turno di campionato contro il Verona, con Big Rom che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe sedere in panchina. La data cerchiata in rosso dal belga e dallo staff nerazzurra è quella del 18 gennaio, quando l'Inter afrronterà a Riad il Milan nella Supercoppa Italiana. Difficile, però, vederlo titolare anche in quell'occasione: i tanti acciacchi accusati da Lukaku ed una condizione fisica precaria potrebbero infatti spingere il tecnico Simone Inzaghi a dare fiducia, almeno inizialmente, alla coppia composta da Lautaro Martinez e Dzeko.