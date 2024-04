Dove vedere Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni

Novanta minuti che, come accaduto all'andata, promettono spettacolo. Manchester City e Real Madrid, dopo lo spettacolare 3-3 del Bernabeu della scorsa settimana, si troveranno nuovamente l'una di fronte all'altra nel ritorno dei quarti di finale di Champions League nella sfida in programma mercoledì 17 aprile alle 21 all'Etihad. Un confronto, quello tra Citizens e madrileni, che sa di finale anticipata dati i valori tecnici in campo: sia gli inglesi che gli spagnoli possono infatti contare su stelle del calcio mondiale, capaci, in ogni momento, di cambiare le sorti del match. Chi passerà il turno, in semifinale, se la vedrà poi con la vincente di Bayern Monaco-Arsenal.

Manchester City-Real Madrid, le scelte di Guardiola

Guardiola, per la gara di ritorno con il Real Madrid, dovrebbe affidarsi agli stessi undici già visti nel match di andata. Alle spalle di Haaland, quindi, spazio per Bernardo Silva, Foden e Grealish, con Julian Alvarez pronto a subentrare in corso d'opera. A centrocampo il tandem formato da Kovacic e Rodri, mentre la coppia centrale di difesa sarà composta da Stones e Ruben Dias. Terzini Akanji a destra e Gvardiol a sinistra, tra i pali Ortega.

Manchester City-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Ancelotti, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Bellingham ad agire da trequartista alle spalle del tandem Rodrygo-Vinicius. A centrocampo il terzetto formato da Valverde, Camavinga e Kross, con Modric inizialmente in panchina. In difesa Rudiger e Nacho a comporre la coppia centrale, con Carvajal e Mendy a presidiare le corsie laterali. In porta Lunin.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti

Manchester City-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Real Madrid, in programma mercoledì 17 aprile alle 21 e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.