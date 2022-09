Milan, gli assenti contro l'Empoli: la lista degli indisponibili

Dimenticare il ko con il Napoli e tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 1 ottobre, alle 20.45, farà visita all'Empoli. Un match in cui i rossoneri, attualmente al quarto posto della classifica a pari merito con la Lazio con i loro 14 punti, a -3 dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta, andranno a caccia dell'intera posta in palio. Ma Pioli, per la partita in terra toscana, dovrà ancora fare i conti con le assenze.

Gli indisponibili per Empoli

Per la partita contro l'Empoli mancheranno infatti gli infortunati Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere, messo ko da un problema muscolare al polpaccio riportato durante la partita di Nations League Francia-Austria, dovrà stare fermo per circa un mese ed il suo posto verrà preso dal romeno Ciprian Tatarusanu. Il terzino, invece, è alle prese con uno stiramento del lungo adduttore destro e cercherà di rimettersi a disposizione di Pioli per il big match contro la Juventus del prossimo 8 ottobre. A sostituirlo sulla corsia mancina nella sfida contro gli azzurri dovrebbe esserci Ballo-Touré, anche se non è da escludere la carta Dest.

Contro l'Empoli, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, mancheranno poi anche Ante Rebic e Divock Origi. Il croato, out da un mese per un problema di ernia discale, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma difficilmente verrà convocato per la gara contro i toscani, mentre il belga sta continuando ad allenarsi a parte e per rivederlo in campo servirà ancora tempo. Regolarmente a disposizione, invece, Sandro Tonali, costretto a saltare le gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria a causa di un problema muscolare ma ormai pienamente recuperato.