Milan, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Una sosta da godersi al primo posto solitario della classifica. La vittoria per 1-0 di Marassi contro il Genoa, complice il pareggio interno dell'Inter con il Bologna, ha permesso al Milan di portarsi in vetta nel torneo di serie A con due lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri e quattro sulla coppia formata da Juventus e Fiorentina. Un primato che i rossoneri cercheranno di difendere anche al rientro in campo dopo la pausa, malgrado un calendario che per gli uomini di Stefano Pioli non si preannuncia certo morbido: il Diavolo, nelle prossime due giornate, è infatti atteso dalle sfide contro Milan (a San Siro il 22 ottobre) e Napoli (al Maradona il 29 ottobre). Match per i quali il tecnico spera di poter tornare a contare su alcuni uomini rimasti ai box nelle ultime settimane a causa di problemi fisici.

Il punto sugli infortunati

Dall'infermeria, per il Milan, giungono buone notizie. Sono infatti sulla via del recupero Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu, che stanno gradualmente smaltendo i guai muscolari accusati nell'ultimo periodo. Rientri importanti per Pioli, che potrà così avere a disposizione una maggiore scelta ed effettuare le necessarie rotazioni per affrontare al meglio il tour de force alle porte. I rientri di Krunic e Loftus-Cheek, in particolare, permetteranno al tecnico di usufruire di forze fresche in mezzo al campo, reparto fortemente decimato nelle ultime uscite.

In Nazionale, invece, si è fermato Noah Okafor, che ha lasciato il ritiro della Svizzera in seguito ad un colpo di lieve entità alla testa. Le sue condizioni, tuttavia, non destano particolari preoccupazioni e l'attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per l'impegno contro la Juventus.