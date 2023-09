Milan-Lazio, il pronostico del big match di San Siro

Big match a San Siro. Sabato 30 settembre, alle 18 in occasione della settima giornata del campionato di serie A, il Milan di Stefano Pioli ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida che metterà in palio tre punti importanti per le zone alte della classifica, con entrambe le squadre che andranno a caccia dell'intera posta in palio per dare slancio alle proprie ambizioni.

Milan-Lazio, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nel turno infrasettimanale, ha espugnato l'Unipol Domus di Cagliari con il punteggio di 3-1. Un risultato che ha permesso ai rossoneri di raccogliere il secondo successo consecutivo e di agganciare in vetta alla classifica l'Inter, fermata a sorpresa a domicilio dal Sassuolo. In precedenza gli uomini di Stefano Pioli erano stati travolti per 5-1 proprio dai cugini nerazzurri nel derby.

Milan-Lazio, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nell'ultima giornata, ha superato all'Olimpico per 2-0 il Torino tornando alla vittoria dopo due gare in cui Immobile e compagni avevano raccolto soltanto un punto (pareggio con il Monza e sconfitta con la Juventus). L'avvio di stagione dei biancocelesti, in generale, non è stato particolarmente brillante: gli uomini di Maurizio Sarri, nelle prime sei partite, hanno infatti raccolto soltanto otto punti.

Milan-Lazio, il pronostico

I favori del pronostico, considerato anche il fattore campo, non possono che andare al Milan padrone di casa. I rossoneri hanno saputo reagire bene alla pesante sconfitta nel derby contro l'Inter e si candidano per una stagione da protagonisti. Attenzione però ai biancocelesti, che malgrado un inizio difficile hanno le potenzialità per far sempre male agli avversari, come dimostra il successo ottenuto qualche settimana fa al Maradona di Napoli.