Milan-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Da una parte la voglia di andare all'assalto del secondo posto, dall'altra la volontà di allungare la striscia positiva per rilanciare le proprie ambizioni in chiave Champions. Sarà una sfida ricca di spunti, quella tra Milan e Napoli, in programma domenica 11 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria di Frosinone, occupano al momento la terza posizione della classifica a -4 dalla Juventus e a -8 dall'Inter capolista (che però viaggia con una partita in meno), mentre i partenopei, che nelle ultime tre gare hanno raccolto sette punti, sono settimi a -4 dal quarto posto occupato dall'Atalanta.

Milan-Napoli, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, per la partita contro il Napoli, sarà privo di Reijnders, fermato per un turno dal giudice sportivo. In mezzo al campo, quindi, ci sarà uno tra Bennacer (favorito) e Musah al fianco di Adli. Sulla trequarti, alle spalle di Giroud, confermato il terzetto formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In difesa coppia centrale composta da Kjaer e Gabbia, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In porta Maignan.

Milan-Napoli, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, dall'altra parte, dovrebbe optare per il 3-4-3, con Politano, Simeone e Kvaratskhelia a comporre il tridente offensivo. A centrocampo Anguissa e Lobotka con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle corsie esterne, in difesa Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. L'alternativa è il 4-3-3, con l'inserimento in mezzo al campo di Cajuste e l'arretramento sulla linea dei difensori di Di Lorenzo e Mazzocchi (il sacrificato, in questo caso, sarebbe Ostigard).

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Milan-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.