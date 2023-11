Milan-Psg, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una situazione quanto mai delicata, quella che, suo malgrado, si sta ritrovando a vivere il Milan. I rossoneri, superati a domicilio dall'Udinese nell'ultimo turno di campionato, non trovano infatti il successo da quattro gare e sono attesi adesso dalla complicata sfida contro il Paris Saint-Germain, in programma martedì 7 novembre alle 21 a San Siro e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida in cui gli uomini di Pioli, ultimi nel gruppo F con i loro 2 punti, dovranno necessariamente conquistare un risultato positivo per non compromettere il cammino verso gli ottavi di finale.

Milan-Psg, le scelte di Pioli

Pioli, dopo l'esperimento 4-4-2 visto contro l'Udinese, dovrebbe tornare al consueto 4-3-3, con Pulisic e Leao ad affiancare Giroud nel tridente offensivo. Potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Loftus-Cheek, in ballottaggio con Krunic per completare la linea mediana con Musah e Reijnders. In difesa coppia centrale formata da Thiaw e Tomori, con le corsie esterne presidiate da Calabria ed Hernandez. Maignan tra i pali.

Milan-Psg, le scelte di Luis Enrique

Stesso modulo dall'altra parte per Luis Enrique, con Ramos e Kolo Mouani a contendersi un posto al centro dell'attacco, con il tridente poi completato da Mbappé e Dembelé. A centrocampo Ugarte in cabina di regia con Zaire-Emery ed uno tra Vitinha e Lee Kang-in ai suoi lati, mentre non sembrano esserci dubbi in difesa, con la linea formata, da destra verso sinistra, da Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez. In porta il grande ex Donnarumma.

Milan-Psg, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique

Milan-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Psg, in programma martedì 7 novembre alle 21 a San Siro e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.