Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming: le probabili formazioni

Una sfida, quella in programma domenica 14 gennaio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A, che metterà l'una di fronte all'altra due formazioni reduci da una cocente delusione. Sì, perché sia il Milan che la Roma, in settimana, sono state eliminate dalla Coppa Italia, battute rispettivamente da Atalanta e Lazio. Rossoneri e giallorossi, terzi e ottavi in classifica, si presenteranno quindi all'appuntamento estremamente affamati di riscatto.

Milan-Roma, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Roma, si affiderà al 4-2-3-1, con Giroud che riprenderà il suo posto dal primo minuto al centro dell'attacco dopo l'iniziale panchina in Coppa Italia. Alle spalle del francese spazio per Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, mentre in mezzo possibile chance per Adli al fianco di Reijnders. In difesa Hernandez sarà nuovamente adattato da centrale (insieme a lui Kjaer) con Calabria e Jimenez sulle corsie esterne. Tra i pali Maignan.

Milan-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, dall'altra parte, sarà privo di Dybala, nuovamente ko per un problema muscolare. In attacco, al fianco di Lukaku, ci sarà quindi spazio per uno tra Belotti ed El Shaarawy. A centrocampo Paredes in cabina di regia, con Cristante e Bove ai suoi lati e Kristensen e Zalewski sulle fasce. In difesa Mancini, Llorente e Huijsen. L'alternativa è l'inserimento in mezzo al campo di Pellegrini con Cristante spostato nella retroguardia.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

Milan-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Roma, in programma domenica 14 gennaio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.