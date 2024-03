Dove vedere Milan-Slavia Praga in tv e streaming: le probabili formazioni

Dopo aver avuto la meglio sul Rennes nei playoff, il Milan affronterà lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League, con la gara di andata in programma giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro. Un match in cui i rossoneri, reduci dall'affermazione in campionato contro la Lazio, andranno a caccia della vittoria per mettere la sfida in discesa in vista della partita di ritorno, in programma la prossima settimana.

Europa League, dove vedere le partite di giovedì 7 marzo in tv e streaming

Milan-Slavia Praga, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara di andata contro lo Slavia Praga, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Modulo di partenza, come di consueto, sarà il 4-2-3-1, con il terzetto formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao chiamato a supportare in attacco Giroud, preferito a Jovic. A centrocampo sembra certo del posto Bennacer, con l'altra maglia contesa da Reijnders, che potrebbere ritrovare un posto nella formazione titolare dopo alcune partite iniziate dalla panchina, e Adli. In difesa Thiaw dovrebbe essere preferito a Kjaer per comporre la coppia centrale insieme a Gabbia, mentre sulla corsia destra è ballottaggio tra Florenzi e Calabria. Dall'altra parte Theo Hernandez.

Milan-Slavia Praga, le scelte di Trpisovsky

Trpisovsky, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Wallem e Schranz ad agire alle spalle dell'unica punta Jurecka. In mezzo al campo Zafeirisi e Sevcik, con Masopust e Provod a presidiare le corsie laterali. In difesa, a protezione del portiere Stanek, il terzetto formato da Ogbu, Holes e Zima.

Milan-Slavia Praga, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpisovsky

Milan-Slavia Praga, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Slavia Praga, in programma giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app. La sfida, inoltre, sarà trasmessa in chiaro da TV8.