Mondiale Femminile, suicidio Italia: va ko contro il Sudafrica e torna a casa

Le due reti di Caruso, centrocampista della Juventus, illudono l'Italia. L’autorete di Orsi e i gol di Magaia e Kgatlana spediscono agli ottavi del Mondiale di calcio femminile il Sudafrica. Sarebbe bastato un pari, ma la squadra della ct Bertolini compie il suicidio perfetto, dopo il vantaggio iniziale. Un fuoco di paglia, Girelli e compagne, dopo la vittoria iniziale sull'Argentina. Due ko di fila estromettono le Azzurre dalla competizione che, per la seconda fase, si trasferirà in Australia dopo la disputa del girone in Nuova Zelanda.

Il ko per 3-2 con il Sudafrica fa sfumare l'obiettivo degli ottavi di finale per le Azzurre, che chiudono al terzo posto il Girone G dopo due sconfitte e una vittoria. Passano il turno la Svezia come prima classificata (affronterà gli Stati Uniti) e il Sudafrica, che se la vedrà con i Paesi Bassi. A Wellington scende in campo un undici ancora più giovane di quello visto con la Svezia: l’età media delle titolari contro il Sudafrica è di 25 anni e 117 giorni. Rispetto alla gara precedente un cambio in difesa – Orsi al posto di Salvai – e uno in attacco, con Giacinti al posto di Cantore. Beccari, Dragoni e Bonansea confermate.

La transizione generazionale attuata dalla ct nel bel mezzo del Mondiale non paga. Il sogno di entrare nell'elite mondiale del calcio femminile è ancora una volta rinviato per l'Italia. Le parole della ct Bertolini, a fine partita, suonano come un addio alla panchina azzurra: "Penso che queste siano le giocatrici migliori, ho schierato chi doveva giocare - le dichiarazioni dell'allenatrice - . Questa Nazionale avrà un buon futuro e le giocatrici che hanno giocato in questo Mondiale getteranno le basi per costruire il prossimo ciclo. Non ha importanza il mio futuro, ma quello del movimento. Mi auguro di aver lasciato un’eredità per chi verrà dopo, con questa squadra giovane".

SUDAFRICA-ITALIA 3-2: il tabellino

MARCATRICI: 11’ rig Caruso (ITA), 32’ aut. Orsi (RSA), 67’ Magaia (RSA), 74’ Caruso (ITA), 90’+2’ Kgatlana (RSA)

SUDAFRICA (3-4-3): Swart; Gamede, Matlou, Mbane; Ramalepe (95’ Makhubela), Moodaly (46’ Kgoale), Motlhalo, Dhlamini (105’ Holweni); Seoposenwe, Kgatlana, Magaia (95’ Shongwe). All. Desiree Ellis.

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo (64’ Bartoli), Linari, Orsi (100’ Glionna), Boattin; Giugliano, Caruso (84’ Greggi); Beccari (84’ Cantore), Dragoni, Bonansea (64’ Girelli); Giacinti. All. Milena Bertolini.

ARBITRO: Maria Carvajal (CHL).