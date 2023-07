Mondiale Femminile, Italia travolta dalla Svezia

Manita della Svezia sull'Italia: nel secondo turno dei Mondiali 2023 di Australia e Nuova Zelanda, le Azzurre della ct Bertolini incassano una delle sconfitte più pesanti della loro storia in una competizione internazionale. La formazione scandinava, tra le favorite per la vittoria finale, vince 5 a 0 (tre gol arrivati da calcio d'angolo) e stacca in testa alla classifica nel Girone G le italiane. Per superare il turno alle Azzurre servirà una grande prestazione nell'ultima giornata contro il Sudafrica (mercoledí 2 agosto alle ore 9 italiane).

La Bertolini punta su una formazione dall'età media molto bassa (25 anni e 129 giorni), in realtà la più bassa mai schierata dall’Italia in un match del Mondiale Femminile. Le scelte sembrano dare risposte positive nella prima parte del match. Il pressing della squadra di Gerhardsson però funziona e al 39’ si traduce nella rete del vantaggio: traversone di Andersson dalla bandierina e incornata vincente di Ilestedt, che stacca a perfezione e gira la palla dove Durante non può arrivare. Tre minuti più tardi un intervento clamoroso di Durante su Blackstenius dopo un retropassaggio fuori misura di Di Guglielmo, evita il raddoppio. Ma il raddoppio si concretizza, ancora su corner, due minuti più tardi, di nuovo da calcio d’angolo. Andersson mette in mezzo, mischia in area e poi Rolfö tutta sola non sbaglia. La difesa dell’Italia accusa il colpo e nel recupero incassa il terzo gol: tap-in vincente di Blackstenius sul suggerimento di Kaneryd. Fine primo tempo shock per le Azzurre, che dopo aver tenuto bene il campo crollano e rimediano tre reti in sette minuti.

All’inizio del secondo il copione segue la stessa scia: dopo un velenoso diagonale di Rolfö deviato dalla retroguardia azzurra, al 50’ arriva il poker, ancora su corner. È di nuovo Andersson a crossare dalla bandierina ed è di nuovo Ilestedt a prendere il tempo alla nostra difesa, totalmente dominata nei contrasti aerei. Bertolini effettua i primi cambi (Greggi, Lenzini e Serturini al posto di Dragoni, Di Guglielmo e Bonansea), ma le scandinave sono in totale controllo del match e non ci sono spazi. I ritmi si abbassano e le Azzurre non incidono: la manovra offensiva, anche con le subentrate, è lenta e prevedibile. L’occasione più nitida arriva al minuto 89: Cantore serve Giacinti (in campo dal 75’ al posto di Beccari), l’attaccante della Roma calcia di prima ma spara alto. Non sbaglia invece, in pieno recupero, Blomqvist, entrata all’89’ e letale in contropiede da un calcio d’angolo battuto dalle Azzurre. Fischio finale a Wellington, con una partita chiusa nel peggiore dei modi dalla Nazionale di Bertolini, che per la prima volta nella sua storia al Mondiale inoltre ha subito almeno quattro reti in un singolo match.

La classifica nel Girone G ora vede la Svezia in testa a quota sei punti, le Azzurre seconde a tre, e il Sudafrica e l’Argentina a uno. Decisivo, per il passaggio del turno, sarà infatti l’incrocio con la nazionale africana di mercoledì 2 agosto (alle 9 ora italiana).

SVEZIA-ITALIA 5-0: il tabellino

MARCATRICI: 39’ Ilestedt (SVE), 44’ Rolfö (SVE), 45’+1’ Blackstenius (SVE), 50’ Ilestedt (SVE), 95' Blomqvist (SVE)

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Rubensson (75’ Seger); Kaneryd (75’ Jakobsson), Asllani (62’ Janogy), Rolfö (62’ Schough); Blackstenius (89’ Blomqvist). All: Peter Gerhardsson.

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo (59’ Lenzini), Linari, Salvai, Boattin; Dragoni (59’ Greggi), Giugliano, Caruso (71’ Cernoia); Cantore, Beccari (75’ Giacinti), Bonansea (59’ Serturini). All. Milena Bertolini.

ARBITRO: Cheryl Foster (ENG).