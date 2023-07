Mondiale Femminile 2023, verso Italia - Sudafrica: ultime e dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la sconfitta pesante contro la Svezia, la Nazionale femminile italiana resta compatta e determinata, in vista del match che vale la vita: una vittoria con il Sudafrica permetterebbe infatti all’Italia di volare in Australia per gli ottavi di finale.

La Nazionale di Milena Bertolini mercoledì 2 agosto al Regional Stadium di Wellington (ore 9 italiane, diretta tv su Rai 1) non vuole steccare: “Guardiamo avanti, è la sola cosa da fare - ha dichiarato Cristiana Girelli – dopo il match ci siamo parlate e vi confermo che siamo ancora più unite e desiderose di lottare il nostro obiettivo: passare il turno. Dipende tutto da noi, ed è in questo momento che deve uscire la nostra forza e la nostra unione”.

Quella della leader relazionale della squadra, come la definisce la ct, è una convinzione che deriva dall’ottimo avvio di gara dell’undici azzurro, che ieri prima di capitolare di fronte allo strapotere fisico delle scandinave ha costretto le avversarie a rincorrere il pallone per buona parte del primo tempo. “Per 35 minuti non c’è stata partita, abbiamo giocato solo noi - ha aggiunto l’attaccante della Juventus - è vero che abbiamo dovuto fare i conti con l’inesperienza e che dopo il loro vantaggio abbiamo perso un po’ di compattezza, ma i due gol subiti su calcio d’angolo non possono e non devono disunirci. Il prossimo sarà un incontro difficile dal punto di vista mentale, ma dovremo essere brave a mantenere la concentrazione fino al fischio finale. Servirà grande spirito di appartenenza: è una finale e dovremo vincerla”.

Un successo in tv per le Azzurre

A seguire la Nazionale, nonostante i 20mila chilometri di distanza, ci saranno ancora tantissimi italiani, che anche ieri si sono stretti attorno alle Azzurre, che continuano a fare il pieno di ascolti: su Rai 1 la gara è stata infatti seguita da 922mila telespettatori (20.78% di share). Numeri importanti che certificano l’amore per le Azzurre, pronte a regalare emozioni ai tifosi e a portare in alto – e in Australia – il tricolore.