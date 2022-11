Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 25 novembre in tv e streaming

Quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, Galles-Iran, sfida valevole per il girone B e già decisiva per gli asiatici, travolti all'esordio per 6-2 dall'Inghilterra. Alle 14, per il gruppo A, si disputerà Qatar-Senegal, che rappresenta per entrambe già uno spareggio: i padroni di casa, nella prima giornata, sono stati infatti battuti dall'Ecuador, mentre gli africani sono stati superati nel finale dall'Olanda. Orange che, alle 17, affronteranno proprio l'Ecuador per la leadership nel girone. Ultimo appuntamento della giornata Inghilterta-Stati Uniti, valevole per il gruppo B, che si giocherà alle 20: gli inglesi cercano il bis dopo i tre punti dell'esordio, mentre Pulisic e compagni vogliono un altro risultato positivo dopo il pareggio con il Galles.

Galles-Iran, le probabili formazioni

Galles (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Bale, Moore, Wilson.

Iran (5-3-2): S. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, M. Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Azmoun, Taremi.

Galles-Iran, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Galles-Iran sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due.

Qatar-Senegal, le probabili formazioni

Qatar (5-3-2): Al Sheeb; Ro-Ro, Al-Rawi, Khoukhi, Ahmed, A. Hassan; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs; P. Gueye, Gana Gueye, N. Mendy; Diatta, Dia, I. Sarr.

Qatar-Senegal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Qatar-Senegal sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due.

Olanda-Ecuador, le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

Ecuador (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Olanda-Ecuador, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Ecuador sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due.

Inghilterra-Stati Uniti, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Dier, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Weah, Pulisic.

Inghilterra-Stati Uniti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno.