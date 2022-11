Mondiali Qatar 2022, la Francia perde Karim Benzema

Non c'è pace per la Francia che perde l'ennesima stella per i Mondiali in Qatar. La selezione transalpina ha infatti comunicato con una nota che Karim Benzema non parteciperà alla rassegna iridata a causa di un problema muscolare accusato oggi in allenamento. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo e così il pallone d'oro non sarà ai blocchi di partenza della competizione.

Infortunio Benzema, la Francia lo perde per i Mondiali

Didier Deschamps che guida la Francia campione in carica avrà tempo fino a lunedì per convocare un sostituto, in rosa come centravanti di peso c'è il solo Giroud al momento, ma di sicuro non potrà trovarne uno all'altezza di Benzema, campione d'Europa con il Real Madrid. Tra l'altro per il giocatore doveva essere il Mondiale della riscossa visto che per alcuni problemi di natura non tecnica aveva saltato la spedizione vincente in Russia del 2018.

Per la Francia si tratta dell'ennesimo infortunio ad un giocatore che nelle idee del tecnico doveva essere titolare in Qatar. Nelle scorse settimane avevano infatti dovuto alzare bandiera bianca sia Kanté che Pogba, senza contare che anche la stella del Lipsia e uno dei talenti più puri tra i giovani transalpini, Nkuku, nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro per un problema fisico. Il Mondiale dei campioni in carica nasce quindi sotto una cattiva stella, l'esordio dei Galetti è previtso per il 22 novembre alle 20 contro l'Australia, a questo punto con una formazione tutta da scoprire.