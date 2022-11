Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione dell'Argentina

E' l'ultimo ballo Mondiale di Lionel Messi che spera di trascinare la sua Argentina fino al trionfo. La rosa a disposizione di Scaloni è ricchissima di talento in tutti i settori del campo, soprattutto in attacco dove la "Pulce" sarà affiancata dagli "italiani" Correa, Di Maria, Lautaro Martinez, Paulo Dybaòa e Nicolas Gonzalez, scelti insieme al talentino del City Alvarez. C'è tanta Serie A presente e passata nella lista dell'albiceleste che punta anche su Paredes della Juventus e sugli ex del nostro campionato Romero, Pezzella, Papu Gomez e De Paul.

La probabile formazione dell'Argentina ai Mondiali

Già scelto il modulo per la formazone dell'Argentina ai Modiali 2022 in Qatar. Scaloni giocherà, come sempre ha fatto nelle qualificazioni, con il 4-3-3 con Emiliano Martinez favorito su Rulli e Armani in porta. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Romero e Otamendi con gli esterni che saranno presidiati da Tagliafico e Molina.

Tante le scelte a centrocampo dove il regista sarà Parades ma ci sono ancora dei dubbi sui suoi scudieri che potrebbero anche ruotare soprattutto nelle prime tre gare della competizione con l'albiceleste che affronterà Arabia Saudita, Messico e Polonia. De Paul e Palacios sono quelli che hanno giocato di più nelle qualificazioni ma sono in salita le quotazioni di Enzo Fernandez e Alexis Macallister.

Il tridente offensivo, nonostante le tante opzioni a disposizione, ha due capisalidi: Messi e Di Maria con la "Pulce" che viene schierato o da falso nove o da esterno con liberta di spostarsi nella zona di campo in cui trova più spazio. Per il ruolo di centravanti titolare la battaglia è tra Lautaro Martinez e Alvarez che al Manchester City è chiuso dal fenomeno Haaland, ma Scaloni crede molto nelle sue qualità. Dovrebbe essere quindi questa la formazione titolare dell'Argentina in Qatar: Martinez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.