Mondiali 2022 Qatar, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Mancano ormai soltanto dieci giorni all'inizio dei Mondiali 2022, che prenderanno il via il 20 novembre con la gara tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Un torneo al quale, per la seconda volta consecutiva dopo il 2018, non prenderà parte l'Italia, superata dalla Macedonia del Nord ai playoff di qualificazione. Presenti, invece, tutte le altre le big, a partire dai campioni in carica della Francia per proseguire con Brasile, Argentina, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Portogallo e Olanda. Prima volta assoluta, invece, per il Qatar, unica debuttante tra le 32 partecipanti.

Mondiali 2022, le favorite alla vittoria finale

Favorita numero uno alla vittoria finale, secondo i bookmakers, è il Brasile di Tite. Il successo dei verdeoro, alla ricerca del sesto titolo della loro storia, è quotato 5 da Bwin e Sisal e 5,25 da Snai. Principale antagonista di Neymar e compagni, sempre secondo le agenzie di scommesse, è l'Argentina, il cui trionfo è quotato 6 da Bwin e Sisal e 6,25 da Snai. Alle spalle delle due sudamericane la Francia campione del mondo in carica, la cui quota si ferma a 7 per Bwin e 7,50 per Snai e Sisal. Seguono poi appaiate Spagne e Inghilterra (quota 9 per tutti e tre i bookmakers presi in esame), che precedono la Germania (quota 10 per Snai, 11 per Bwin e 12 per Sisal). Completano il quadro delle big Olanda, Belgio e Portogallo, quotate 15 da Bwin e Snai e 16 da Sisal.

Vincente Mondiali 2022, le quote Snai

Brasile 5,25

Argentina 6,50

Francia 7,50

Spagna 9

Inghilterra 9

Germania 10

Olanda 15

Portogallo 15

Belgio 15

Danimarca 25

Croazia 50

Uruguay 50

Senegal 75

Serbia 100

Svizzera 100

Messico 150

Galles 150

Polonia 150

Stati Uniti 150

Ecuador 200

Camerun 250

Qatar 250

Corea del Sud 250

Giappone 250

Marocco 250

Canada 250

Ghana 250

Costa Rica 500

Tunisia 500

Arabia Saudita 500

Australia 500

Iran 500

