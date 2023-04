Champions League, Napoli-Milan: i tre duelli decisivi

Una serata da vivere tutta d'un fiato. Dopo la vittoria rossonera per 1-0 a San Siro, Napoli e Milan si troveranno nuovamente l'una di fronte all'altra nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Allo stadio Maradona, nella sfida in programma questo martedì 18 aprile alle 21, in palio ci sarà la semifinale, un traguardo che nessuna delle due formazioni vuole lasciarsi sfuggire. Una gara che si preannuncia quanto mai combattuta e nella quale un ruolo decisivo potrebbero averlo i duelli individuali: vediamo quali sono quelli potenzialmente determinanti.

Osimhen-Kjaer

Nella sfida di andata è stato il grande assente, ma adesso, Victor Osimhen, è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco azzurro. Il nigeriano, probabilmente, verrà preso in consegna dall'esperto Simon Kjaer in un duello fisico e dall'alto contenuto agonistico. Non mancheranno le scintille.

Leao-Di Lorenzo

Le ripartenze veloci, come emerso già nella partita di andata, sono una delle armi più pericolose di cui dispongono i rossoneri. Giocatore chiave, in questo senso, è Rafael Leao, quasi imprendibile a campo aperto. A cercare di limitarlo, dalla sua parte, toccherà a Di Lorenzo, uno dei più positivi tra le file partenopee per continuità di rendimento.

Bennacer-Lobotka

Bennacer, così come nella gara di andata, agirà da trequartista, posizione in cui l'algerino ha dimostrato di trovarsi a proprio agio. La sua posizione tra le linee potrebbe dare enorme fastidio alla retroguardia del Napoli, con Lobotka che, in fase di non possesso, sarà chiamato ad abbassarsi per prevenire i pericolosi inserimenti del numero 4 rossonero.